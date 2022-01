Borgonovo, una rosa bianca in vetrina per ricordare i ragazzi morti nel Trebbia

“Ciao Dome, ciao ragazzi”. Con questa scritta impressa sulle vetrine dei loro negozi i commerciati di Borgonovo hanno deciso di rendere un omaggio silenzioso a Domenico Di Canio, Costantino Merli, Elisa Bricchi e William Pagani, i quattro ventenni morti una settima fa nella acque gelide del fiume Trebbia.

La scritta è sormontata dal disegno di una rosa bianca. “Il giorno dei funerali metteremo una rosa bianca in vetrina oppure fuori dai nostri negozi” fanno sapere i commercianti.

L’iniziativa è partita lungo via Roma, che è anche la via dove Domenico, “Dome”, abitava con i genitori. A promuoverla è stata una commerciante, Monica Gazzola, a cui poi si sono uniti decine di altri colleghi.

Ai genitori dei quattro ragazzi, i cugini più piccoli di Costantino Merli hanno fatto pervenire un disegno. Si vedono quattro angioletti che si tengono per mano. Ognuno rappresenta uno dei quattro ragazzi morti nel maledetto volo in auto nelle acque del fiume Trebbia. “Ci ha commossi”, dicono i familiari di Dome.

Sul luogo della sciagura, alla Malpaga di Calendasco, continua il pellegrinaggio di piacentini che vanno a deporre un fiore, un biglietto, una candela.

