Polizia locale, nel 2021 richieste di intervento in aumento: oltre 14mila

Sono state 14.086 le richieste di intervento ricevute dalla polizia municipale di Piacenza nel 2021. E’ questo il bilancio operativo del comando di via Rogerio per l’anno appena concluso. Il dato degli “sos” è in aumento rispetto al 2020 ( 13.505) e al 2019 (12.140): a incidere sul conteggio totale, neanche a dirlo, sono stati i 1.179 controlli legati all’emergenza Covid, dall’utilizzo delle mascherine al possesso del green pass, fino all’ordinanza anti-scalini emanata dal sindaco Patrizia Barbieri.

Nel 2021, poi, gli interventi inerenti la circolazione stradale sono stati 4.670, oltre a 2.777 interventi pianificati e 1.407 incidenti stradali. Sul fronte del contatto con la cittadinanza, nell’arco dei dodici mesi gli agenti della polizia municipale di Piacenza hanno raccolto 3.050 segnalazioni relative a rumore, persone, veicoli, esercizi commerciali, danneggiamenti o segnaletica.

TUTTI I DATI:



CIRCOLAZIONE STRADALE E SICUREZZA URBANA – In città, nel 2021 la polizia municipale ha rilevato 985 incidenti stradali, di cui uno con esito mortale e 408 con feriti.

Inoltre, sono stati 725 i posti di controllo stradale. Ecco, qui sotto, tutti gli altri dati:



IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: