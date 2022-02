Elezioni, centrosinistra nel caos. La sfuriata di Fiazza: “Giravolta degli scissionisti”

Stefano Cugini è pronto ad affrontare le primarie, Massimo Castelli attende. Di fatto, adesso, la sfida interna al centrosinistra è tra il capogruppo del Pd in consiglio comunale e il primo cittadino di Cerignale: chi sarà il candidato a sindaco alle imminenti elezioni amministrative di Piacenza? Quando la quadra sembrava vicina, ecco che nella coalizione tornano ad agitarsi le acque. Una fase in cui sembrano di nuovo prevalere tatticismi e personalismi che l’assemblea di ApP (Alternativa per Piacenza) – convocata ieri sera per ridefinire le regole per la sua sopravvivenza – è chiamata ad appianare.

Nell’incontro, il consigliere Christian Fiazza ha sbottato contro il cambio di rotta degli scissionisti: “Hanno passato due mesi a dire no alle primarie e sono usciti sbattendo la porta. Adesso pretendono di rientrare e dare le regole. Bene se vogliono rientrare, ma serve coerenza in politica e nella vita. Se l’unico candidato sindaco per loro era Cugini, per onestà intellettuale avrebbero dovuto dichiararlo subito. La confusione generata non fa bene, serve chiarezza”.

La raccolta firme a sostegno della candidatura di Cugini – le sottoscrizioni sarebbero oltre 300 (ne servono 200) – tiene vivo il dibattito sull’opportunità, o meno, di ricorrere alla competizione interna per la scelta del portabandiera. “L’appello a mio sostegno è lusinghiero e difficile da ignorare – dice il capogruppo dem – ci sono le condizioni adatte a vedere le primarie per quel che dovrebbero essere, un percorso democratico di legittimazione e ampliamento della base, e non una spiacevole resa dei conti”.

C’è una parte del Pd che però sarebbe orientata a convergere subito sulla figura del sindaco di Cerignale ritenendola la candidatura unitaria più adeguata. “A me è stata chiesta una disponibilità – interviene Castelli – e io, per senso di responsabilità, ho risposto presente. Le primarie? Onestamente non mi sono ancora posto il problema”.