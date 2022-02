Condannato per violenze domestiche non lascia la casa ai figli: sfrattato

Sfrattato dopo le violenze. E’ uno dei pochi casi in Italia. Maltrattamenti “abituali e durevoli” nei confronti della moglie. C’è scritto così nella determina del Comune. Abusi pesanti, che non si curava di compiere neppure davanti agli occhi dei tre figli, tutti minorenni. Giudicato dal tribunale colpevole di delitti di violenza domestica, nonostante il perentorio provvedimento di lasciare libero l‘alloggio (Erp) da parte del Tribunale, non è uscito di casa. A questo punto il Comune, proprietario dell’appartamento, si è mosso con la sua macchina, sfrattandolo nei fatti. “Siamo intervenuti con due provvedimenti in sequenza- hanno fatto sapere dagli uffici comunali di via Taverna – poiché l’uomo a gennaio non aveva ancora abbandonato l’alloggio, nonostante il giudice civile avesse assegnato la casa familiare a moglie e figli, e ordinato a lui il rilascio entro fine 2021”.

