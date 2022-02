I volontari del gruppo Alfa recuperano i copertoni abbandonati lungo l’argine

Si sono presi la briga di scaricare di nascosto qua e là, lungo l’argine maestro del fiume Po, circa una sessantina di pneumatici, quando sarebbe stato molto più semplice e soprattutto legale recarsi direttamente alla discarica ecologica che si trova proprio a pochi metri di distanza.

È toccato ai volontari del gruppo di protezione civile “Alfa” di Sarmato metterci una pezza: grazie ad un privato, che ha messo ha disposizione una ruspa con un braccio meccanico, una trentina di gomme è stata recuperata lungo l’argine nei pressi del sottopasso autostradale dell’A21 e altrettante nella piccola strada che costeggia il lato sud dei vasconi ex Eridania, zona appartata e già in passato oggetto di scarichi abusivi (lì sono spuntati anche un divano e una poltrona).

Oltre all’impegno per l’ambiente, i volontari del gruppo Alfa hanno fatto nei giorni scorsi anche un’importante donazione di mascherine anti Covid Ffp2: 150 sono state consegnate alle scuole Medie, altre cinquanta allo Spazio giovani e cinquanta al punto prelievi comunale.

Intanto, c’è sempre bisogno di volontari e sta per partire il nuovo corso. “Invitiamo i giovani o chi vuole darsi da fare per Sarmato a unirsi a noi”, dice il presidente del gruppo Alfa Mario Vegetti.