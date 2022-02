Guai per due 20enni: in cella dopo aver rubato champagne in piazza Cavalli

Fine movida in cella per due ventenni piacentini che hanno rubato una bottiglia di champagne da un locale di piazza Cavalli. E’ accaduto nella notte fra venerdì e sabato intorno all’una. I due sono entrati in un locale ed approfittando della confusione hanno rubato una bottiglia di champagne del valore di diverse centinaia di euro. Lo hanno bevuto e sono torna per rubarne una seconda ma questa volta sono stati sorpresi da avventori e personale del locale. Ne è seguito una alterco molto vivace e qualcuno ha telefonato al 113. Sul posto è arrivata la volante di polizia che ha arrestato i due con l’accusa di rapina impropria. Al termine delle formalità di rito sono stati condotti alle Novate.

