Le “donne che contano” sfilano e fanno beneficenza contro la violenza di genere

Una festa delle donne fuori dalla festa delle donne.

È quanto avvenuto al Caffè del Teatro di via Verdi, con la sfilata culminata con la consegna di un aiuto concreto al Centro antiviolenza “La Città delle donne” di Piacenza: un maxi assegno da trecento euro che Stella Piazza di Stella Management e Jennifer Saltarelli de La Vie En Rose hanno consegnato a Maria Sapone, all’inizio dell’evento intitolato “Il tè delle cinque”.

Si tratta dei proventi del calendario “Donne che contano” che Piazza e Saltarelli hanno realizzato alla fine dell’anno scorso proprio con questo obiettivo benefico.

Anche la sfilata, così come il calendario, ha visto protagoniste non modelle di professione, ma cittadine che nella vita hanno altri lavori: tutte unite dall’essere clienti del negozio.

A sfilare sono stati dei magnifici abiti da cerimonia, indossati dalle ragazze che per l’occasione hanno proposto anche interventi teatrali e piccole poesie e riflessione.

Ad aprire l’evento però sono stati i suoni delle sirene: “È un modo per noi – spiegano Piazza e Saltarelli – per dimostrare solidarietà verso quello che sta accadendo in Ucraina: noi siamo qui, ma non dimentichiamo il dramma di chi ora si trova sotto le bombe. Per questo, come accade in tutti i teatri italiani, abbiamo deciso di iniziare con il suono delle sirene”