In piazza Cavalli con 30 grammi di cocaina: in manette una giovane coppia

Una coppia di stranieri è stata sorpresa dalla polizia in piazza Cavalli con una trentina di grammi di cocaina. E’ accaduto venerdì pomeriggio. La droga è finita per costare l’arresto ad un polacco e a una romena entrambi trentenni: il primo residente a Piacenza, l’altra a San Rocco. Gli agenti della volante, transitando in piazza Cavalli per un normale giro di pattuglia, hanno notato la coppia e probabilmente qualche loro movimento ha insospettito i poliziotti che li hanno fermati. Addosso avevano la cocaina. Dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza i due sono comparsi davanti al giudice e hanno raccontato di aver trovato lo stupefacente casualmente in un bosco a Milano. Il giudice ha convalidato l’arresto della polizia e disposto per entrambi gli arresti domiciliari.

