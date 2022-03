Etichettatura irregolare: sequestrati 3.400 chili di salumi nel Piacentino

Oltre tre tonnellate di salumi sono stati sequestrati in un’azienda piacentina per “mancata indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine della carne suina lavorata”. Hanno interessato anche il nostro territorio i controlli effettuati nelle settimane scorse dai Carabinieri dei Reparti Tutela Agroalimentare (R.A.C.) finalizzati alla sicurezza della filiera agroalimentare. Complessivamente, sul territorio nazionale, sono state controllate 27 attività del comparto.

Dalle verifiche sono emerse violazioni in materia di rintracciabilità, etichettatura, evocazione di DOP e IGP, nonché sulla normativa del vino, che hanno condotto al sequestro di oltre 3.300 tonnellate di prodotti alimentari (ortofrutta, salumi di vario tipo, prodotti dolciari e mosto muto) e 1.600 ettolitri di vino, per un valore complessivo di mercato di oltre 1 milione e 275 mila euro.

In particolare nelle province di Trento e Piacenza, presso due salumifici, sono stati sequestrati, rispettivamente, 2.148 chili di speck e 3.400 chili di salumi, del valore di circa 66mila euro.

Sono state contestate sanzioni amministrative, complessivamente per tutte le aziende coinvolte, che ammontano a 25.500 euro.