Prevenzione dei tumori, raccolti oltre 2mila euro con la camminata di Gossolengo

Circa trecento partecipanti alla prima edizione e oltre duemila euro raccolti per la prevenzione dei tumori: ecco i numeri insperati ma subito festeggiati della “Camminata di primavera in rosa” che si è svolta nelle scorse settimane a Gossolengo. Una manifestazione promossa da Spazio 24 col supporto di Piacenza Cammina a favore della Lega Italiana per la lotta contro i tumori che, nonostante il clima freddo delle prime settimane di marzo, ha fatto registrare una partecipazione inaspettata. E ora si è già all’opera perché questa marcia diventi un appuntamento fisso primaverile in concomitanza con la Festa della Donna.

Il ricavato della manifestazione – 2.115 euro per la precisione – è stato consegnato direttamente nelle mani del presidente Lilt Franco Pugliese e di Stella Piazza. La somma raccolta servirà per finanziare borse di studio per medici che approfondiscano le ricerche sugli stili di vita sani, percorsi didattici, un centro d’ascolto con una psicologa per chi viene colpito da tumore (da attivare entro l’estate) ma anche per pagare corsi anti-fumo o visite oncologiche.