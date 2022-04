In centro storico sboccia la primavera: “Piacenza in fiore” è un successo

Partita con successo “Piacenza in fiore”, evento di primavera che ha riempito piazza Cavalli, piazza Duomo e le vie del centro storico di bancarelle, esposizioni e appuntamenti legati dallo stile di vita “green”.

Tanti gli stand florovivaistici sia locali, sia provenienti da altre regioni, che hanno portato in piazza e nelle strade gerani e piante aromatiche, garofani e piante grasse. Non sono mancate neppure le bancarelle del gusto con formaggi della Val Camonica e della Val d’Aveto, cioccolata e pane fatto nel forno a legna.

“A parte il freddo è andato tutto bene”, ha spiegato Gloriana Tironi del Consorzio Mercanti di qualità di Piacenza e provincia, associazione che è stata presente con i suoi espositori. Fra loro anche Flavio Isingrini e il suo banchetto con l’orchestra delle “scimmie che ballano e suonano”.

Il mercato in piazza Duomo è stato inaugurato in mattinata dai rappresentanti del Comune e dell’Unione Commercianti e a Confesercenti.

In sintonia con lo spirito di “Piacenza in fiore” in largo Battisti la Pubblica Assistenza ha organizzato una vendita a fini di beneficenza a tema floreale mentre di fianco alla chiesa di San Francesco sono stati presenti i volontari della Casa di Iris con un banchetto benefico. In piazza Cavalli invece presenti i “Giochi di una volta” e poi gli Artisti di strada Tadam.

