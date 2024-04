“Piacenza in fiore” raddoppia: appuntamento il 13 e 14 aprile in centro

Piacenza in Fiore torna sabato 13 dal pomeriggio e domenica 14 aprile.

Dopo il successo dello scorso anno, nel 2024 la rassegna raddoppia. La primavera arriverà con tutta la sua bellezza e poesia a Piacenza e in particolare in Piazza Duomo, Piazza Cavalli, Piazzetta Plebiscito e in tutto il centro storico della città.

PIACENZA IN FIORE – LE INIZIATIVE

Fiori, piante, shopping, una parata poetico-sensoriale, la guerrilla flowers nelle vie piacentine, i laboratori per grandi e piccini, i djset nelle piazze e le visite guidate culturali nei musei cittadini tra le iniziative organizzate. Previsti anche eventi educativi, conferenze ed esposizioni di piante sensoriali che metteranno in luce l’importanza delle piante per la conservazione dell’ambiente e la salute umana.

L’evento è organizzato dal Consorzio Mercanti di Qualità in collaborazione con il Comune di Piacenza.

La comunicazione è a cura dell’Agenzia Rara digital boutique. Sponsor dell’evento: IREN, Coldiretti Piacenza, Vita in Centro a Piacenza, Confcommercio Piacenza, Confesercenti Piacenza, CNA Piacenza, Banca di Piacenza, Metronotte Vigilanza, G&G Pet Food.

Il programma completo sarà presentato ufficialmente nel corso della conferenza stampa in programma domani, 9 aprile.