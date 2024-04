Con “Piacenza in fiore” il benvenuto alla primavera: eventi in centro nel weekend

Anche quest’anno Piacenza darà il benvenuto alla primavera con un evento speciale, l’ormai tradizionale rassegna di “Piacenza in Fiore” che per l’occasione raddoppia. Dal pomeriggio di sabato 13 fino alla sera di domenica 14 aprile la primavera arriverà con tutta la sua bellezza e poesia nel centro storico. In particolare saranno coinvolte piazza Duomo, piazza Cavalli, Piazzetta Plebiscito e via Calzolai: per tutti gli appassionati di verde, piazza Duomo si colorerà grazie ai banchi dei florovivaisti, alle bancarelle dei Mercanti di Qualità e a una meravigliosa parata poetico-sensoriale. Sarà il colore giallo ad accompagnare l’evento, in onore del Tour de France che farà tappa a Piacenza.

IL PROGRAMMA

Si parte dunque sabato pomeriggio con i florovivaisti in piazza Duomo e alle 16 la sfilata delle bande piacentine per le vie del centro, dj set in piazza Duomo, conferenze e visite guidate a Palazzo Farnese e al museo della cattedrale. Domenica i florovivaisti saranno in piazza Duomo tutto il giorno, accompagnati dai Mercanti di Qualità in piazza Cavalli, spettacolo sensoriale (ore 16) e le piantine gratuite donate dal Comune (ore 10-13) in piazzetta Plebiscito.