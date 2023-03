“Piacenza in fiore”: domenica 26 marzo in città stand, laboratori e visite guidate

Domenica 26 marzo dal mattino fino al tardo pomeriggio la primavera arriverà con tutta la sua bellezza e poesia a Piacenza e in particolare in piazza Duomo, piazza Cavalli, piazzetta Plebiscito e in tutto il centro storico della città con l’evento “Piacenza in fiore”. L’evento è stato presentato in municipio alla presenza degli amministratori e degli organizzatori.

Fiori, piante, shopping, una meravigliosa parata poetico-sensoriale, la guerrilla flowers nelle vie piacentine, i laboratori per grandi e piccini e le visite guidate culturali nei musei cittadini tra le iniziative organizzate.

“Il 26 marzo Piacenza in fiore sarà l’occasione per condividere l’importante tema della sostenibilità coinvolgendo il pubblico nelle principali piazze del centro storico della città abbellite con gli stand dei florovivaisti fatti di fiori colorati e porzioni di giardino creative – si legge nella nota -. Ma non solo. L’evento vedrà la partecipazione di soggetti e operatori a fianco dell’ambiente come apicoltori, creativi e hobbisti che con il loro miele locale, materiali di riciclo, laboratori educativi, la parata di biciclette allestite con fiori e l’evento poetico sensoriale Fleur”.

Tra esposizioni, stand commerciali, laboratori didattici, visite culturali, parate sensoriali e decori ad abbellire gli scorci della città, non mancherà l’impegno per la solidarietà con la distribuzione di piante e fiori per la raccolta fondi a sostegno di Croce Bianca e Casa di Iris, oggi rappresentate rispettivamente dal presidente Alessandro Miglioli e dal presidente dell’associazione Insieme per l’Hospice Sergio Fuochi.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione “Piacenza in fiore”,

nella giornata di domenica 26 marzo si renderanno necessarie alcune modifiche alla

viabilità.

In particolare, dalle 6 alle 20.30 sarà vietata la circolazione – con la sola eccezione di

residenti, dimoranti, fruitori di posti auto privati e mezzi di soccorso – nel tratto di via

Chiapponi tra via Sopramuro e piazza Duomo, in via Daveri, via Savini, via San

Donnino, nel tratto di via Sopramuro tra via Savini e via Frasi, nel tratto di via

Romagnosi tra via Carducci e piazza Duomo, in vicolo del Pavone e vicolo San

Giuliano. Il provvedimento varrà invece per tutti senza esclusioni, negli stessi orari,

in piazza Duomo, via Cavour (da via Romagnosi a via XX Settembre), lungo i lati

Nord ed Est di piazza Cavalli, in piazza Mercanti, nel tratto di corso Vittorio

Emanuele tra largo Battisti e piazza Cavalli, in via Pace (tra vicolo del Tarocco e i

chiostrini del Duomo), in via Legnano e vicolo Pazzarelli.

I mezzi del trasporto pubblico locale potranno transitare lungo le direttrici via

Cavour-via Roma verso via Borghetto e da corso Garibaldi verso piazza

Sant’Antonino.

Sarà in vigore dalle 6 alle 24 di domenica 26 marzo il divieto di sosta con rimozione

forzata su entrambi i lati di via Legnano, via Pace, piazza Duomo, via Cavour (nel

tratto tra via Romagnosi e via XX Settembre) e via Daveri (ad eccezione del tratto

chiuso).

Gli espositori di “Piacenza in fiore” potranno posteggiare i propri veicoli – provvisti

di apposito contrassegno identificativo – utilizzando i 20 stalli riservati ai Chiostri del

Duomo o i 25 riservati nel parcheggio di viale Malta, nei pressi della Questura.