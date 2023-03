Trionfo di piante, sapori e solidarietà in centro storico. “Fiori viventi” sui trampoli

La primavera è arrivata in città con i suoi sapori e profumi. In centro storico boom di presenze per “Piacenza in fiore” che ha coinvolto piazza Duomo, piazza Cavalli, piazzetta Plebiscito. Fiori, piante, shopping, una parata poetico-sensoriale, la guerrilla flowers nelle vie piacentine, i laboratori per grandi e piccini e le visite guidate culturali nei musei cittadini tra le iniziative organizzate.

In primo piano il tema della sostenibilità con gli stand dei florovivaisti fatti di fiori colorati e porzioni di giardino creative. Non è mancato l’impegno per la solidarietà con la distribuzione di piante e fiori per la raccolta fondi a sostegno di Croce Bianca e Casa di Iris.