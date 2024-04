Cactus, limoni e tulipani: la primavera invade il centro con “Piacenza in fiore”

Torna “Piacenza in fiore“. Si è aperta oggi, 13 aprile, la nuova edizione dell’iniziativa in centro storico dedicata a fiori, piante, shopping, una parata poetico-sensoriale, la guerrilla flowers nelle vie piacentine, i laboratori per grandi e piccini, i djset nelle piazze e le visite guidate culturali nei musei cittadini. “Piacenza in fiore” prosegue anche domenica 14 aprile.

Così la primavera arriva con tutta la sua bellezza e poesia a Piacenza e in particolare in Piazza Duomo, Piazza Cavalli, Piazzetta Plebiscito e in tutto il centro storico della città. L’evento è organizzato dal Consorzio Mercanti di Qualità in collaborazione con il Comune di Piacenza.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: