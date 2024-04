Oltre 50 espositori colorano il centro storico con la due giorni di “Piacenza in fiore”

Oltre 50 espositori e 18 aziende agricole hanno composto il grande “arcobaleno” di Piacenza in fiore nel fine settimana del 13 e 14 aprile in centro storico. La seconda giornata dell’iniziativa, oggi, ha confermato il successo della manifestazione, che ha colorato e animato la città. Stavolta il colore giallo ha accompagnato principalmente l’evento in onore del Tour de France che farà tappa a Piacenza il 1° luglio.

Fiori, piante, shopping e un ricco programma di eventi hanno richiamato un pubblico numeroso ed entusiasta. Nella bella cornice del centro storico di Piacenza, la primavera si è annunciata con un’esplosione di colori e allegria attraverso la straordinaria parata di artisti di strada, giocolieri e trampolieri “Flora”. Sono stati numerosi i visitatori che attratti dal richiamo dello spettacolo degli artisti si sono riversati lungo le vie cittadine, pronti ad essere rapiti dalla bellezza e dalla magia che permeava l’atmosfera. Grande afflusso anche per “Campagna Amica in città” in piazzetta Plebiscito, dove 18 aziende agricole hanno offerto ristoro e prodotti tipici ai visitator.

IL FOTOSERVIZIO DI MAURO DEL PAPA: