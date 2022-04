Puliamo Piacenza, oltre 100 studenti coinvolti a Roveleto per la pulizia del verde

Nuova tappa di “Puliamo Piacenza”, l’iniziativa promossa dal gruppo Editoriale Libertà e dalle associazioni piacentine Legambiente e PlasticFree, con il sostegno di Iren.

Oggi l’appuntamento è stato a Roveleto, dove oltre cento studenti si sono ritrovati, accompagnati dai loro insegnanti, dal sindaco Marica Toma e dai rappresentanti delle varie realtà coinvolte, per raccogliere i rifiuti e ripulire le aree pubbliche.

Dopo il ritrovo alle 9 nella piazzetta del Pellegrino, dietro il municipio, i giovani – armati di guanti, pinza e sacco – sono partiti per la raccolta nelle aree verdi della zona di via Torricella e attorno al torrente Chiavenna. A Cadeo, gli organizzatori operativi sono Comune, Istituto Comprensivo e associazione Fiorenzuola in Movimento.