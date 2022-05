“Amati così come sei, prenditi tempo”: nei boschi di Ferriere i messaggi di “MotivArte”

Altre città l’hanno già provata. È l’autostima che si appiccica in formato arte negli spazi urbani, e ti chiede solo una cosa: amarti così come sei, prenderti tempo, volerti bene. Mai nessuno però aveva pensato di seminare messaggi in un bosco, su una cima, aumentandone all’ennesima potenza il valore evocativo, già di per suo terapeutico. Ci ha pensato Ferriere e l’idea piace, eccome: si chiama “MotivArte”, la prima a darle vita è stata l’artista livornese Enrica Mannari, l’ha proposta all’Italia e tantissimi hanno alzato la mano. Compresa l’amministrazione guidata dal sindaco Carlotta Oppizzi.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’