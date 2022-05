Aggredisce il collega con le mannaie: arrestato per tentato omicidio

E’ finito in manette con le accuse di tentato omicidio e lesioni aggravate, l’uomo che ieri pomeriggio ha aggredito un collega a Quarto. Si tratta di un 34enne marocchino, che si era presentato con due mannaie all’uscita dal lavoro ferendo il collega che ha riportato una lesione al braccio ed è stato ricoverato in ospedale. All’origine potrebbero esserci ragioni di gelosia. Dopo l’episodio il 34enne ha cercato di fuggire in auto e ha gettato le mannaie in un cespuglio. Sono stati i carabinieri di Rivergaro a fermarlo.

