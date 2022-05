Industriando stasera su Telelibertà: riflettori puntati sul “Gruppo Belloni”

Protagonista della puntata di stasera, 12 maggio, di Industriando (ore 20.05 su Telelibertà) è il Gruppo Belloni, con le sue quattro aziende: Belloni Lamiere, Lotus, Sideros Engineering e Sideros Machinery. Nomi storici dell’imprenditoria piacentina che nonostante l’espansione continuano ad essere saldamente guidate dalla famiglia Belloni, giunta alla terza generazione. Sarà Marco Belloni, amministratore e direttore generale, a raccontare la filosofia del gruppo e il tocco che da sempre contraddistingue le proprie imprese: “Posso affermare orgogliosamente che il cuore e l’anima delle aziende sono rimaste in famiglia – spiega Marco Belloni – le decisioni vengono sempre prese tra di noi”. A fianco di Marco Belloni c’è sua sorella Giancarla Belloni, direttrice amministrativa e finanziaria: “Per nostro padre non erano solo aziende, erano la sua vita. Questo è l’insegnamento che ci ha trasmesso. Io e Marco lavoriamo insieme da tanti anni con armonia, ora è entrata in campo la terza generazione, con i suoi figli Brando ed Edoardo”.

La storia del Gruppo Belloni passa infatti anche dalla capacità di rinnovarsi, restando coerenti con i principi della famiglia e il forte legame con il territorio piacentino. Brando Belloni oggi copre il ruolo di direttore vendite e ha aperto una filiale di Sideros Engineering negli Stati Uniti, al termine del suo percorso universitario: “Ho cominciato da adolescente, con mio fratello Edoardo passando intere estati qui in fabbrica, svolgendo piccole mansioni che piano piano ci hanno permesso di comprendere la vita aziendale. Terminati gli studi io mi sono occupato principalmente della parte commerciale in Sideros e mio fratello Edoardo della parte produttiva di Belloni Lamiere”. Appuntamento a stasera, alle ore 20.05 su Telelibertà, per scoprire la storia del Gruppo Belloni.