Domenica a Montechino la marcia dell’Alta Val Riglio: “Tra boschi, castelli e borghi”

Alla scoperta dei sentieri e delle bellezze che contraddistinguono le colline tra i comuni di Gropparello e Bettola. I volontari della Proloco Montechino, nelle scorse settimane, hanno tracciato e ripulito chilometri e chilometri di percorsi in vista della marcia dell’alta Val Riglio, che si terrà domenica con partenza proprio dal campo sportivo di Montechino, frazione sulle colline di Gropparello.

Sarà possibile iscriversi dalle 8.00 alle 10.30 e i partecipanti avranno l’opportunità di scegliere fra tre differenti percorsi di cinque, nove e quattordici chilometri. “La marcia sarà l’occasione per valorizzare e far conoscere la Val Riglio, un territorio ancora poco conosciuto, ma ricco di storia e di paesaggi incontaminati – spiega Paolo Baffi, presidente dell’associazione di volontariato istituita due anni fa per volere di alcuni giovani del luogo -. Per l’occasione i comuni di Gropparello e di Bettola hanno collaborato per la riuscita dell’evento e ci auguriamo che questo possa essere il primo passo per la valorizzazione della nostra valle”.

Oltre alla proloco di Montechino hanno partecipato alla realizzazione della marcia ViviBettola.it, il comitato provinciale del Csi e Cammina Piacenza. Passeggiando o correndo tra i sentieri proposti dagli organizzatori si potranno ammirare castelli, borghi in sasso, boschi rigogliosi e torri di avvistamento. “I tre percorsi – riportano i volontari – si snodano a cavallo fra i territori dei comuni di Bettola e Gropparello e permetteranno di scoprire la Val Riglio ed i suoi immancabili paesaggi”.

Al campo sportivo sarà presente un food truck e – al termine della marcia – chi vorrà potrà pranzare nei ristoranti presenti nel comune di Gropparello, con un prezzo convenzionato. La Proloco di Montechino è nata ufficialmente nel 2020: le tante idee a favore della comunità e del territorio sono state accantonate durante il periodo pandemico, ma da questa estate inizieranno a vedersi i frutti dell’impegno dei volontari.

Dopo la marcia di domenica, infatti, la proloco di Montechino aspetta decine di giovani al torneo dodici ore di calcio a cinque, che si terrà durante la notte tra sabato 11 e domenica 12 giugno (iscrizioni aperte, per maggiori informazioni contattare il numero 331 354 0354); a luglio invece si terrà il tradizionale torneo della miniera al quale parteciperanno le squadre rappresentative dei rioni di Gropparello.