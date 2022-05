“Pronto soccorso, lavoro bello ma usurante”: due medici se ne vanno

Pronto soccorso addio. “Perdiamo medici” è l’appello del dottor Andrea Vercelli che guida il reparto di emergenza-urgenza dell’Ospedale di Piacenza. Il momento è difficile, ma perché si lascia il pronto soccorso? C’è chi, come Stevan Boncea, ha scelto la via di diventare medico di famiglia alla soglia dei 50 anni dopo averne passati 17 in prima linea in un servizio che può diventare usurante, con turni pesanti e un super afflusso di pazienti. Un medico donna racconta invece di aver lasciato per la famiglia e la qualità di vita “era troppo l’impegno di tre week end su quattro, non ce la facevo con i miei figli”. I Ps periferici? “In mancanza di medici, sono una dispersione di risorse”.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTA’