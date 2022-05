San Giuseppe, una targa all’ingresso del campo ricorderà Andrea Cavanna

Per il San Giuseppe il 21 maggio non sarà mai più una data come le altre. Da quel giorno, infatti, ogni anno sarà ricordato Andrea Cavanna, ex calciatore biancazzurro scomparso in un incidente automobilistico a Podenzano la notte del 14 febbraio scorso.

Proprio in quello che sarebbe stato il giorno del suo trentunesimo compleanno, la società del presidente Stefano Colonna ha organizzato “Insieme per Cavo”, un pomeriggio di sport e aggregazione. Tutti invitati, ovviamente, a partecipare nel ricordo di Andrea.

Oltre agli stand gastronomici a disposizione per la cena, sul campo di via Gianelli si svolgerà il primo “Memorial Cavanna” fra le principali squadre della sua carriera: San Giuseppe, A.C. Libertas, Podenzano e gli amatori del Real Suzzano. All’ingresso del campi sarà affissa una targa che porterà il nome dell’ex numero 6 biancazzurro.