Ubriaco da record al volante, ma l’etilometro non era revisionato: 46enne assolto

Aveva un tasso alcolemico cinque volte il massimo consentito ed era stato fermato dalla polizia mentre alla guida della sua auto sbandava invadendo l’opposta corsia di via Emilia Parmense. Un automobilista romeno di 46 anni era stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e qualche giorno fa è stato assolto perché nel verbale di polizia non era contenuta l’indicazione riguardante le revisioni dell’etilometro.

