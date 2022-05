Scontro tra un’auto e una bici nella mattinata di oggi a San Nicolò in via XXV Aprile. Le condizioni della donna ferita fortunatamente non sono gravi. L’area in cui è avvenuto l’impatto è la stessa in cui ieri si è registrato un grave incidente. La polizia locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta si è occupata dei rilievi.

