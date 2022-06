Fuoristrada in raduno a Ferriere: ricavato per installare una mega panchina

Con il Piacenza Fuoristrada Club 4×4 centinaia una giornata alla scoperta di Ferriere e dell’Alta Valnure. Il raduno dei fuoristrada organizzato dal Club piacentino ha portato sul territorio centinaia di persone provenienti dalle vicine province di Parma e Milano, ma anche dalla Svizzera, promuovendo così allo stesso modo la passione per l’off-road ed il territorio e i suoi locali, i suoi negozianti, i suoi ristoratori ed albergatori.

Circa un centinaio gli equipaggi che hanno partecipato alla quarta edizione del raduno, la cui anima è Mario Archilli, presidente del Piacenza Fuoristrada, in collaborazione con le figlie Francesca e Silvia ed il genero Alex Benzi, tutti espertissimi di questa specialità. Hanno percorso circa 45 chilometri di sterrato, ricchi di ostacoli naturali e molto belli dal punto di vista paesaggistico. Hanno potuto poi rifocillarsi con i prodotti locali. Sono stati salutati dal vicesindaco di Ferriere, Paolo Scaglia.

Il Comune ogni anno accorda il patrocinio all’iniziativa, che asseconda una passione, ma che ha sempre anche uno scopo benefico o di sensibilizzazione. Quest’anno, per iniziativa del Piacenza Fuoristrada, il raduno servirà a finanziare la realizzazione di una panchina gigante nel comune di Ferriere nell’ambito del progetto “Big bench community project”, iniziativa nata per sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane dei luoghi in cui sono ospitate queste opere “fuori scala”. La panchina rossa gigante sarà installata in un’area panoramica a pochi minuti dal passo del Mercatello.