A Castel San Giovanni calano le tasse sui rifiuti per privati e attività commerciali

Per il 2022 la Tari per le famiglie di Castel San Giovanni cala di un meno 1,5%. Tutto ciò che è classificato utenza non domestica (bar, ristoranti, negozi, parrucchiere, estetiste, ecc) beneficerà invece di una sforbiciata che andrà da un meno 10 a un meno 15% rispetto al 2021. Per evitare possibili rincari della bolletta dei rifiuti l’amministrazione comunale ha messo le mani avanti. “Grazie ad un significativo recupero dell’evasione fiscale pregressa e di superfici che non venivano denunciate – ha specificato Wuendalina Cesario – e grazie all’utilizzo di 200mila euro di avanzo di amministrazione riusciamo a diminuire leggermente le utenze domestiche e in modo più consistente quelle non domestiche”.

Ai 200mila euro di avanzo che l’amministrazione ha destinato a calmierare le bollette si aggiungono anche altri 260mila euro circa di recupero evasione pregressa (Tari non pagata) portato a casa grazie a un certosino lavoro degli uffici comunali.

