L’ex istituto Casali sarà struttura multiservizi grazie ai 690mila euro del Pnrr

Si vanno delineando i contorni dell’ambizioso progetto destinato a cambiare da un lato la concezione dei servizi a Castel San Giovanni e dall’altro destinato a rigenerare parte del tessuto urbano cittadino, se è vero che la sede dell’ex Istituto Casali (di lato il comando della Polizia locale e alle spalle dell’ex Inps) verrà rivoluzionata.

La palazzina a tre piani, grazie a 690 mila euro di fondi in arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, verrà riconvertita in una struttura multiservizi la cui finalità sarà quella di accogliere chi si trova in condizioni a rischio marginalità per indirizzarli verso la rete di servizi offerti dal territorio.

“Al suo interno – spiega l’assessore al sociale Federica Ferrari – ci saranno operatori qualificati come ad esempio consulenti legali, mediatori culturali, assistenti sociali in grado di accogliere, accompagnare e orientare la persona verso i servizi che possono in quel momento meglio rispondere alla sue esigenze”. Ci saranno anche un ambulatorio medico, emporio solidale, posti letto e punti docce.