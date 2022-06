Castel San Giovanni: torna la fiera dedicata al patrono. Ricco il calendario

Castel San Giovanni si prepara e rendere omaggio al suo santo patrono, San Giovanni Battista, con una cartellone di eventi che culminerà domenica 26 giugno. La lunga infilata di eventi messi a punto dall’amministrazione comunale prevede momenti ufficiali, come la consegna del premio al castellano dell’anno 2022 o la messa in collegiata venerdì 24 giugno, e momenti ludici. Per l’intera settimana la città sarà infatti animata dalla presenza del luna park, spettacoli, eventi per bambini, eventi musicali, bancarelle del mercato e della fiera. “Un’occasione per rinsaldare lo spirito di comunità” dice il sindaco Lucia Fontana.

