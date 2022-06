Incendio in un campo a Fossadello di Caorso, furgone distrutto dalle fiamme

Pomeriggio di super lavoro per i vigili del fuoco: dopo essere intervenuti a Polignano per spegnere un incendio divampato in un campo, i pompieri si sono diretti a Fossadello (nel comune di Caorso). Non distante dalla strada Statale 10 “Padana Inferiore” un furgone è stato infatti distrutto dalle fiamme. Ancora da chiarire le cause del rogo, divampato anche in questo caso all’interno di un campo.

