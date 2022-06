Castello, inaugurato il sottopasso ferroviario. “Opera con un’anima”

Misura 150 metri di lunghezza, di cui 25 sotto i binari; è costato 3,5 milioni di euro a Rete Ferroviaria Italiana che lo ha realizzato e ora verrà sorvegliato da sei occhi elettronici. Sono le caratteristiche del nuovo sottopasso alla stazione dei treni di Castel San Giovanni che è stato inaugurato alla presenza, tra gli altri, del prefetto Daniela Lupo.

“Un manufatto che non è solo un’opera muraria – ha detto il sindaco Lucia Fontana – ma che ha anche un’anima e che per questo vogliamo intitolare a San Giovanni Battista, in omaggio al santo patrono che proprio questa settimana festeggiamo”.

Il nuovo sottopasso è percorribile anche dalle bicicletta, è dotato di percorsi tattili per ipovedenti ed è predisposto per la posa dei cartelloni con gli avvisi luminosi. Entro fine anno verrà dotato di un ascensore. Ora, ha annunciato il responsabile area nord est di RFI Giovanni Tamburo, tocca invece al passaggio a livello di Fontana Pradosa. “Al suo posto realizzeremo un cavalcaferrovia del costo di 5 milioni di euro”.