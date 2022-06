In 80 alla “Staffetta blu per l’autismo”: sensibilizzare attraverso il cammino

Vasta partecipazione a “La Staffetta blu per l’autismo” che si è svolta domenicale montagne del Paese. Lungo il sentiero Italia del Cai, oltre 6mila chilometri da percorrere a tappe tutti assieme: ragazzi autistici, famiglie, amici e cittadini. L’obiettivo è uno: sensibilizzare verso la sindrome dello spettro autistico e farlo attraverso il cammino.

L’iniziativa è partita da Angsa (Associazione nazionale genitori persone con autismo) nazionale e anche Angsa Piacenza ha aderito insieme alle altre associazioni del territorio piacentino che si occupano di autismo, ossia Piacenza in blu, Matita parlante e Oltre l’autismo: a organizzare la giornata però sono stati anche il Cai di Parma con il gruppo di “Montagnaterapia” e la Protezione civile.

Ottanta i partecipanti, fra Piacenza e Parma, che hanno percorso i circa cinque chilometri che separano il Passo del Cirone dal Passo della Cisa, attraversando prati, ampi sentieri e carraie di crinale arrivando prima in prossimità del monte Beccaro e poi del monte Fontanini. “È stata un’esperienza molto arricchente – spiega Lucia Cervato di Angsa Piacenza – e soprattutto molto positiva per tutti: il cammino in montagna, sia in gruppo che come nucleo familiare, fa molto bene ai nostri figli e a tutta la famiglia perché il silenzio e il contatto con la natura rilassa e tutti ne hanno beneficio.