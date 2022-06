A Castelnovo di Borgonovo concerto con le musiche di Milions, Wollace, Dome, Elisa

A Castelnovo di Borgonovo è stato presentato “La libertà degli angeli”, il confanetto che contiene i cd con i testi e le musiche di Domenico il Dome, William Wollas, Elisa e Costantino Milions. A esibirsi, chiamati dai genitori dei quattro ragazzi, sono stati artisti navigati a fianco di giovani emergenti. Giovani amici che con i quattro ventenni avevano condiviso la passione per la musica. “È difficile esprimere cosa si sente” hanno detto i genitori organizzatori e presenti alla serata. Alla gioia per essere riusciti a dar corpo al lavoro, interrotto così bruscamente, dei figli si contrappone cioè l’indescrivibile dolore di un vuoto troppo grande da colmare. Il ricavato della distribuzione del cd, disponibile con il quotidiano Libertà, sarà devoluto, per volere dei genitori, in beneficenza.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà