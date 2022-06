Castel San Giovanni, ingresso a fine estate per don Andrea Campisi

“Vado a Castel San Givoanni con l’idea di inserirmi in una storia che mi ha preceduto e di portare il mio contributo”. Don Andrea Campisi commenta così la scelta del vescovo, monsignor Adriano Cevolotto, di destinarlo alla parrocchia di Castel San Giovanni. Don Andrea lascerà l’incarico di parroco di Gragnano subito dopo l’estate in sostituzione di monsignor Giuseppe Busani.

“Per me – dice don Andrea – quella del vescovo è stata una richiesta che ho accolto con sorpresa. Del resto un sacerdote sa che deve servire Cristo, la Chiesa e la comunità. Vado quindi a servire la comunità di Castello”. Don Andrea Campisi è originario di Piacenza ed è stato ordinato sacerdote in Cattedrale il 13 giugno 1998. Subito dopo ha prestato servizio come vicario parrocchiale a Borgonovo e amministratore parrocchiale di Fabbiano. Dal 2015 ha lasciato Borgonovo per diventare parroco di Gragnano.