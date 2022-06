Camminata cardioprotetta: escursione notturna sul Sentiero del Tidone

Sabato prossimo, due luglio, i volontari del Sentiero del Tidone invitano tutti a una Camminata cardioprotetta sotto le stelle. L’uscita sarà abbinata a Progetto Vita e al a Sentiero d’Autore Pianello città che legge. Alla camminata sarà infatti abbinata, in piazza Mercato alle 17,30, la presentazione del volume Camminate piacentine di Achille Menzani. Subito dopo si partirà per una camminata di 9 chilometri insieme ai volontari del tragitto ciclopedonale. Un defibrillatore portatile accompagnerà i partecipanti. Nata quasi per caso, ora l’idea di avere un defibrillatore portatile sempre a disposizione sta diventando strutturale, come ormai è diventata strutturale la presenza dei defibrillatori fissi lungo il Sentiero. “Ce ne sono 25 nei primi 45 chilometri” ha precisato Ernesto Grillo (Progetto Vita). L’evento servirà a raccogliere fondi che i volontari utilizzeranno per lo sfalcio dell’erba, la sistemazione dei 69 chilometri di tracciato e della cartellonistica. Per prenotare: [email protected]; 3290945728, 3387693099..

© Copyright 2022 Editoriale Libertà