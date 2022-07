Dopo la tempesta riapre il parco giochi di Rivergaro. Chiusa la pista da pattinaggio

Giorni di lavoro, ma ora il parco giochi di Rivergaro è stato riaperto così come la passeggiata sul Lungo Trebbia, dopo la tempesta che lunedì sera ha causato qui il crollo di una quercia secolare.

Resta chiusa invece la pista di pattinaggio: “L’area resta recintata perché non è ancora sicura, attendiamo il via libera dei Carabinieri forestali e gli enti coinvolti”, spiega il consigliere comunale delegato Andrea Gatti. La quercia in parte caduta, che chissà quanti anni aveva, è stata letteralmente squarciata dalla potenza di un fulmine, lo si vede chiaramente dai segni neri sul tronco spezzato”.

La parte crollata è stata rimossa, tagliata, ma la parte di quercia rimasta in piedi, che coinvolge quindi la pista da pattinaggio, è da considerarsi ancora pericolante: “Per questo l’area resta interdetta, le piante devono essere bilanciate per poter essere considerate a norma. Aspettiamo le analisi degli enti competenti”, conclude Gatti.