Castel San Giovanni, baristi esasperati. Banda di ragazzi vandalizza tavoli e sedie

Una ventina di adolescenti ha vandalizzato tavoli e sedie di alcuni bar in centro storico, a Castel San Giovanni. Mentre a poche decine di metri di distanza centinaia di persone affollavano piazza XX Settembre per assistere al concerto di Ron, una banda di ragazzini se l’è presa con i tavoli e le sedie disposti nella mini isola pedonale di via Cavallotti da due bar di corso Matteotti. Dal filmato, di cui una barista è venuta in possesso, si vede la scena dei danneggiamenti. Una barista, Elisa Savini, ha postato il filmato su Facebook e ha dato tempo ai genitori dei ragazzi, tutti apparentemente minorenni, di farsi avanti. “Se qualcuno riconosce il proprio figlio è pregato di presentarsi al bar a cui verrà presentato il conto dei danni. Passate 24 ore sporgerò regolare denuncia” – ha scritto la barista che si dice esasperata. L’episodio non è isolato. A quanto pare si tratta dell’ultima di una serie di eventi legati a vandalismi che da tempo si ripetono tra piazza Casaroli e le vie del centro città, con protagonisti sempre gli stessi adolescenti.

