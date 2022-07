Vandali a Castello, identificati alcuni giovani. Sindaco: “Subito un esposto”

Il sindaco di Castel San Giovanni Lucia Fontana annuncia l’intenzione di voler presentare un esposto dopo i vandalismi lungo corso Matteotti con protagonisti minorenni intenti a danneggiare i dehors di due bar. “Presenteremo un esposto in Procura per rafforzare la posizione dei baristi danneggiati” dice Fontana. “Alcuni – aggiunge il sindaco di Castel – sono stati già identificati e la Polizia locale convocherà le famiglie. A questi incontri – dice Fontana – ho chiesto di essere presente per interloquire direttamente con i genitori degli adolescenti. Fa impressione l’età. Parliamo di dodici quattordici anni, e la serialità dei comportanti. Per quel che ci riguarda cerchiamo di far leva sulle famiglie”.

