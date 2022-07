Assemblea On E-R: piano rifiuti, emergenza maltempo e rigassificatore a Ravenna

Il piano regionale dei rifiuti, l’emergenza maltempo che ha provocato gravi danni nel Piacentino e il progetto per installare un rigassificatore al largo di Ravenna. Questi i temi centrali della 25esima puntata di Assemblea On ER, il format radio televisivo che racconta le attività dell’Assemblea legislativa, in onda questa sera su Telelibertà.

Per quanto riguarda la nuova programmazione regionale sulla gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate, l’assemblea legislativa ha approvato a maggioranza il piano che tra gli obiettivi delineati per i prossimi 5 anni prevede il raggiungimento dell’80% di raccolta differenziata al 2025, la tariffazione puntuale estesa a tutti i comuni dell’Emilia-Romagna, riciclaggio al 66% e stop alla pianificazione di nuove discariche per i rifiuti urbani indifferenziati.

Per quanto riguarda i question time, Giulia Pigoni della Lista Bonaccini ha affrontato il tema delle risorse da dare ai comuni per far fronte in modo adeguato all’aumento delle domande di iscrizione ai servizi per la prima infanzia mentre Valentina Castaldini si è focalizzata sul Piano di recupero delle prestazioni sanitarie arretrate a causa del covid e sul rientro nei tempi d’attesa previsti.

Infine, il progetto del rigassificatore galleggiante al largo di Ravenna. Una nave di ultima generazione, lunga 300 metri, che riporterà il gas naturale liquefatto allo stato gassoso.