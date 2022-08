Tentano il furto, vengono scoperti e inseguiti per la città: fermati due ladri

Sono stati bloccati dalla polizia dopo un inseguimento in auto per le vie della città i due ladri che ieri notte, intorno alle 3, hanno tentato il furto in un’azienda di Piacenza. I due malviventi hanno provato a intrufolarsi all’interno dell’edificio ma grazie alle telecamere di sorveglianza, collegate alla centrale operativa di Metronotte Piacenza, è subito scattato l’allarme: alla vista della guardia giurata intervenuta sul posto, i ladri sono risaliti in auto dandosi alla fuga.

Sono quindi intervenute due auto della polizia, che dopo un veloce inseguimento – anche grazie alle coordinate di spostamento fornite in diretta dalla centrale operativa di Metronotte Vigilanza – sono riuscite a fermare i malviventi in via Caduti sul Lavoro. Sul posto anche la Guardia di Finanza.