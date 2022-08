Poco meno di due secoli in due. Grande festa di famiglia per le sorelle Crosignani

In due totalizzano quasi due secoli di vita. Giuseppina Crosignani da tutti conosciuta come Germana, e la sorella, Maria hanno festeggiato insieme la bellezza di 196 anni. La più longeva è Germana che ha raggiunto l’incredibile traguardo dei 100 anni di vita, mentre la sorella di anni ne ha “solo” 96. Entrambe sono molto conosciute a Castel San Giovanni, dove hanno sempre abitato l’una accanto all’altro in via Rossini, e anche a Milano dove entrambe hanno lavorato e dove al momento vivono vicino alle figlie e alle nipoti. Germana per anni ha gestito un negozio di verdura in viale Washington, a Milano. La sorella Maria ha invece alle spalle un trascorso di puericultrice. “Ha lavorato per decenni all’ospedale Macedonio Melloni di Milano” raccontano le nipoti. Entrambe sono state festeggiate dai parenti che per loro hanno organizzato una grande festa con tanto di torta e brindisi di, è il caso di dirlo, lunga vita.

