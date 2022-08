Rivergaro, anche la fontana davanti alla Casa del popolo sarà riqualificata

Nel suo piccolo è uno dei simboli di Rivergaro, un luogo frequentatissimo e intimo al tempo stesso. La fontana davanti alla Casa del Popolo ha oggi un fascino un po’ decadente, tra alghe, muschi e il degrado della pietra. Presto però, sarà completamente rimessa a nuovo e ripulita. È forse l’intervento più “iconico” dall’intero progetto di recupero della parte esterna della Casa del Popolo, che sarà riqualificata e resa più fruibile: un intervento da circa 600mila euro, in gran parte finanziato dalla Regione e per 180mila euro dal Comune, che consentirà di rendere disponibili anche le stanze della Casa del Popolo che oggi sono chiuse al pubblico. Entro la fine di questo mese dovrà essere presentato il progetto definitivo, in modo da vedere ultimati i lavori nel 2023.

