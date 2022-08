A Rivergaro il Carnevale è in agosto: sfilata dal campeggio a piazza Paolo FOTO

C’è una tradizione che prosegue ormai da cinquant’anni, una piccola festa “di nicchia” ma che resiste al tempo. Anche quest’anno al campeggio di Rivergaro è andato in scena il “Carnevale” fuori stagione che ogni Ferragosto anima la zona del River Camping. Nonostante il maltempo che alcune settimane fa aveva provocato danni e allagamenti proprio nella zona del campeggio lungo il Trebbia, i gestori sono riusciti a rimettere tutto a posto per il grande appuntamento. Eccezionalmente le maschere sono uscite dal campeggio e si sono dirette in sfilata fino in piazza Paolo, tra gli avventori dei locali, sorpresi e divertiti.

