Sarmato: addio al consigliere comunale Enzo Buttafava, anima della Protezione civile

Sincero fino al punto da risultare tagliente e e pungente nei giudizi, senza mezze misure. Ma anche capace di amare il suo paese come pochi, pronto sempre alla battaglia per rivendicare il meglio per Sarmato. E ancora: una colonna della protezione civile locale, sempre pronto ad intervenire ad ogni acquazzone, incendio o colpo di vento. Sono le tante immagini che scorrono in questi giorni nella mente dei sarmatesi quando ripensano commossi a Enzo Buttafava: il 64enne, consigliere di maggioranza, è scomparso martedì dopo una breve malattia che in poco tempo ha indebolito il suo animo forte e combattivo. Lascia la moglie Nadia e i figli Mauro e Fabio.

Ex dipendente Enel in pensione, Buttafava si era impegnato nel gruppo di protezione civile “Alfa” fin dalla sua creazione. E all’attività sulle emergenze, ha sempre affiancato quella legata alla solidarietà, nella raccolta fondi per l’hospice di Borgonovo, la stessa struttura che lo ha ospitato nei suoi ultimi giorni.

