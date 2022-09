Giovane aggredita in centro dopo il lavoro. Polizia insegue e blocca un minorenne

Un altro gravissimo episodio di violenza sessuale in centro storico a Piacenza. Vittima una giovane di 20 anni che era appena uscita dal locale dove lavora. Era l’una di notte di martedì 6 settembre. Secondo la ricostruzione sembra che la ragazza sia stata seguita da un giovane fino alla zona di piazza Duomo e piazza Sant’Antonino e qui sia stata palpeggiata e baciata. La giovane è riuscita divincolarsi e a fuggire. Ha chiamato la polizia che è intervenuta in pochi minuti. Gli agenti hanno bloccato il presunto aggressore in Corso Vittorio Emanuele dopo un inseguimento. Si tratta di un giovane di origini nordafricane e minorenne, che è stato portato in Questura per accertamenti. Addosso aveva anche un coltellino.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà