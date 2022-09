Wine Fest e Festa dell’uva: giornata da tutto esaurito tra le vie di Ziano

A Ziano ha preso il via la seconda tappa del Valtidone Wine Fest, all’insegna del tutto esaurito.

Complice la bella giornata di sole, sono a centinaia le persone che stanno affollando le vie del centro storico, dove hanno trovato posto le circa venti Cantine con assaggi di Malvasia.

A fare da corollario, artigianato artistico, mostre fotografiche e gli stand della Pro loco che, in concomitanza con il Wine Fest, oggi celebra la settantesima edizione della Festa dell’uva, una delle più longeve della provincia.

“Oggi festeggiamo l’orgoglio di vivere in questo territorio” ha detto il sindaco Manuel Ghilardelli durante l’affollato taglio del nastro.

“Siamo sempre in prima linea per la tutela di queste nostre eccellenze, di cui ci sentiamo custodi”, ha aggiunto il presidente di “Sette colli in Malvasia”, Davide Valla. Per tutto il giorno banchetti, degustazioni di vino, assaggi di prodotti tipici, tra cui salumi locali, artisti di strada e stand della Pro loco.

