Gli anziani sfidano il Piace: partita speciale alla Besurica. “In ricordo di Giorgio”

Partita speciale alla Besurica tra i giocatori del Piacenza Calcio e l’Atletico Diurno, la squadra del centro per anziani Unicoop. Età media: 85 anni. L’iniziativa, coordinata dall’animatrice sociale Isabella Bernazzani insieme alla collega Sisilja Poda, ha fatto centro: “L’evento – spiegano i promotori – è nato in memoria di Giorgio Balestrazzi, un ospite della struttura scomparso durante la pandemia. Era un grande tifoso biancorosso, gli avevamo promesso che avremmo organizzato questo incontro. Il Covid ha bloccato tutto, lui purtroppo non c’è più, ma abbiamo voluto mantenere l’impegno. Anche così – aggiungono – gli anziani del centro si mantengono attivi e coinvolti nella vita della città”.

Dopo i saluti dei referenti di Unicoop e del parroco don Franco Capelli, lo speaker del Piacenza Calcio Daniele Spina ha annunciato i nomi dei giocatori, uno ad uno, come allo stadio Garilli. I biancorossi si sono schierati con Davide Lamesta, Andrei David, Francesco Cosenza, Jacopo Nelli e Lorenzo Masetti, insieme al giovane portiere del Gotico Matteo Anselmi. A dare il calcio d’inizio è stato il sindaco Katia Tarasconi.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: