Caldo, umidità, nebbia e poco sole: il clima di Piacenza tra i peggiori in Italia

Pochi giorni di sole, ma caldo e molta umidità. Tante giornate fredde e nuvolose, nebbia e una grande escursione termica. Il clima nella nostra provincia è tra i peggiori in Italia.

Quello che i piacentini sanno da tempo, è certificato oggi dalla speciale classifica realizzata dagli esperti del sito web IlMeteo.it per il Corriere della Sera.

Tredici gli indicatori che sono stati considerati (indice di calore, notti tropicali, ore di sole, ondate di calore, escursione termica, giorni freddi, nebbia, nuvolosità diurna, umidità, raffiche di vento, brezza estiva, giorni di pioggia e piogge intense), sommandoli tutti Piacenza è alla posizione numero 99 sulle 108 province italiane.

Nel 2021 la nostra temperatura media è stata di 13,7°, le ore di soleggiamento medio giornaliero sette e quelli senza pioggia 218.

il risultato peggiore riguarda i giorni di “comfort” per l’umidità (solo 4 nel 2021, 94esimi in Italia), mentre quelli nebbiosi sono stati 46 (posizione numero 92) e quelli freddi 5 (87esimi).

A guidare la graduatoria sono Imperia, Savona e Massa, mentre sul fondo anno peggio di noi solo Caserta, Mantova, Modena, Lodi, Oristano, Reggio Emilia, Parma, Salerno e Cremona.

