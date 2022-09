Monopattini, da oggi nuove regole: frecce, doppio freno e segnale acustico obbligatori

Nuove regole per l’utilizzo dei monopattini elettrici. A partire da oggi, scatta l’obbligo di frecce e doppi freni. D’ora in poi i mezzi in vendita devono essere dotati di questi dispositivi di sicurezza, mentre quelli già in circolazione devono adeguarsi entro il 1° gennaio 2024. Per l’aggiornamento, i possessori di un monopattino devono utilizzare un kit appositamente previsto per il proprio modello.

FRENI – I monopattini elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote. Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote.

FRECCE – Gli indicatori di svolta devono essere di colore giallo ambra, in posizione anteriore e posteriore rispetto al conducente, a una altezza compresa tra un minimo di 15 centimetri e un massimo di 140 centimetri da terra. Nel caso in cui vengano posizionati in modo tale da essere visibili sia anteriormente sia posteriormente (ad esempio sul manubrio) sono sufficienti solo due indicatori di svolta.